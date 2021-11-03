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Kadın - Aile Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler
Kadın - Aile

Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler

öğrenciler kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:26:00 -
Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu’nda Zeytin ve Zeytin Teknolojileri bölümü öğrencileri kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler.

Edremit Körfezi’nin önemli üretim ve gelir kaynaklarından birisi olan zeytin ve zeytinyağı üzerine dahilindeki bölümlerde eğitim veren Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine teorik derslerin yanı sıra pratik yapma imkanı da sunuyor. Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğrencileri bir yandan teorik eğitimlerine devam ederken bir yandan da zeytinciliğin inceliklerini uygulayarak öğreniyorlar.

Bölüm öğrencileri son olarak büyük rağbet gören kırma zeytin yapmanın inceliklerini öğrenciler. Çalışmalar hakkında bilgi veren Eğitim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu’nda bölgemizde zeytin kırma zamanı başladığı için öğrencilerimizle kırma zeytin etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz uygulamalı derste kırma zeytin yapıyorlar. Onlar ile birlikte birkaç farklı formda kırma zeytin yapacağız. Önce tuzluyu yapacağız, sonra tuzsuz formülasyonu var. Bu şekilde öğrencilerimizi uygulamalı olarak zeytinciliğin inceliklerini öğretiyoruz” dedi.

Evde çeşitli yöntemler kullanarak yeşil zeytin yapabilirsiniz

Yeşil renkli, henüz kızarmamış ufak, sert zeytinlerin ezik ve çürük olanlarını ayıklayın. Seçtiğiniz zeytinleri ezmeden dikkatli bir biçimde iyice yıkayın, varsa yapraklarını ve saplarını ayıklayın. Yıkayıp ayıkladığınız zeytinleri, sert bir zemin üzerinde temiz oval bir taş, tahta tokmak veya altı hafif bombeli olan cam bir şişe kullanarak çekirdeklerini ezmeden sadece etli kısımlarını çatlatacak şekilde mümkünse tek vuruşta birer birer kırın. Zeytinleri kırarken, kırılan zeytinlerin hareket edip kaçmasını ve etrafa yağ sıçratmasını engelleyecek soda şişesi gibi altı bombeli cam bir şişe kullanabilirsiniz. Kırılan zeytinleri kararmaması için su dolu bir kaba veya bidona koyun. Kırma işlemi tamamlanınca zeytinleri bu ilk suyuyla beraber kavanozlara aktarın. Zeytinleri 1-2 seferde bitirebileceğiniz küçük cam kavanozlarda yaparsanız hava almayacağı için yumuşamadan daha uzun süre dayanır. Zeytin asitli olduğu için pet kavanozlarda değil, cam kavanozlarda yapmak daha sağlıklıdır. Zeytini uzun süre saklamak için 3 gün ilk suyunu değiştirmeden bekletin. Tatlandıracağınız zaman bu suyu atmayın sonradan kullanmak üzere cam şişeye veya kavanoza alın. Zeytinler olunca bu ilk suyun içinde saklarsanız daha uzun süre dayanır.

Tatlanma suyu denilen bu suyu ne kadar sık değiştirseniz zeytinin acılığı o kadar çabuk gider ve yeme olgunluğuna ulaşır. Haftada bir defa suyunu değiştirirseniz zeytinler yaklaşık bir ayda tatlanır.

 zeytin

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