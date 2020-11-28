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Spor Kırkpınar Güreşleri'nde tarihler belli oldu
Spor

Kırkpınar Güreşleri'nde tarihler belli oldu

Edirne’de her yıl gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 2021'de, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:09:00 -
Kırkpınar Güreşleri'nde tarihler belli oldu

Edirne’de bu yıl 29 Haziran ile 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenememişti.

Ülke genelinde gerçekleştirilen yağlı güreş programının oluşturulması kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerinde olmasına karar verdi. Bu kapsamda Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 02-04 Temmuz 2021’de gerçekleştirilecek.

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