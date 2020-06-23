Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede 11 Haziran'dan beri aralıklarla süren yağışlar zaman zaman etkisini arttırıyor. Bugün şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ilçeye ulaşım sağlandığı yollar kapandı.

Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar evlerine su girmemesi için kapı önlerine kum çuvalları ile tahta ve battaniye gibi eşyalar yerleştirdi.

Bir mandıranın bahçesindeki kamyonet, bahçeye dolan sulara gömüldü. İçeride mahsur kalan işçiler, suyun çekilmesini bekledi.

İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce de aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını, içeride 11 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

Araçlarının suya gömüldüğünü anlatan Yılmaz, çok korktuklarını ifade etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, karayolları ile belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.