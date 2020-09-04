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Aktüel Kırklareli'nde maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı
Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:18:24 -
Kırklareli'nde maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski, Lüleburgaz, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira ceza uyguladı.

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