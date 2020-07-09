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Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 nedeniyle düğün salonları denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:47:43 -
Kırklareli'nde Kovid-19 nedeniyle düğün salonları denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılan düğün salonları denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, polis, sağlık, zabıta ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekip, kentteki düğün salonlarını kontrol etti.

Ekipler salonlarda bilgilendirici afiş, el dezenfektanı, maske ve hijyen kurallarını denetledi.

Eksiklik görülen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunuldu.





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