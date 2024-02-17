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Yerel Kırklareli’nde emniyet kemeri denetimi
Yerel

Kırklareli’nde emniyet kemeri denetimi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:03:00 -

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince sorumlu oldukları bölgelerde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda “Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımına Yönelik Denetim ve bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde denetim yapıldı.

Trafik Jandarma Timlerince gerçekleşen denetimde otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların ekserisinin yolcuların emniyet kemeri takmamaları sonucu meydana geldiği, bu sebeple şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtımı yapıldı.

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