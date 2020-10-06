Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de köprünün bariyerlerine çarparak düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abuseyif Mecit (63) idaresindeki 06 FT 0469 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde Hasandede Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak düştü.
Mecit, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan Mecit'in cesedi, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince çıkarıldı.
Cenaze, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.