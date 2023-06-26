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Yerel Kırıkkale'de feci kaza
Yerel

Kırıkkale'de feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-06-26 03:52:00 -
Kırıkkale'de feci kaza

Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili kavşağında meydana geldi. Erkan K. (48) yönetimindeki 34 CHE 439 plakalı hafif ticari araç ile Murat D. yönetimindeki 06 BJY 809 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erkan K. ile birlikte Buket D.(20), Büşra D.(23), Sevim K.(40), Sıla G.(20), Enes Kazım K.(14) ve Bengisu K.(14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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