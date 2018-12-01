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Kırıkkale MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Peki MHP Kırıkkale belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Kırıkkale MHP belediye başkan adayları listesi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
Kırıkkale MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Peki MHP Kırıkkale belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Kırıkkale MHP belediye başkan adayları listesi.

Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

Kırıkkale 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mehmet Saygılı % 44.3

MHP adayı Mustafa Pekdoğan % 30

SP adayı Mahir Yılmaz 20.3

Kırıkkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 43.44

MHP: % 24.73

CHP: % 15.21

İYİ Parti: % 13.95

SP: % 1.22

HDP: % 1.10

AK Parti Kırıkkale Milletvekili

Ramazan Can

MHP Kırıkkale Milletvekili

Halil Öztürk

CHP Kırıkkale Milletvekili

Ahmet Önal

MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu 2019 Giresun adayları

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
  1. Kırklareli
  2. Kırıkkale MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

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