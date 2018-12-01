Kırıkkale MHP belediye başkan adayları 2019 listesi
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Peki MHP Kırıkkale belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Kırıkkale MHP belediye başkan adayları listesi.01 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Peki MHP Kırıkkale belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Kırıkkale MHP belediye başkan adayları listesi.
Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ
Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN
Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN
Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ
Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS
Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI
Kırıkkale 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Mehmet Saygılı % 44.3
MHP adayı Mustafa Pekdoğan % 30
SP adayı Mahir Yılmaz 20.3
Kırıkkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti: % 43.44
MHP: % 24.73
CHP: % 15.21
İYİ Parti: % 13.95
SP: % 1.22
HDP: % 1.10
AK Parti Kırıkkale Milletvekili
MHP Kırıkkale Milletvekili
CHP Kırıkkale Milletvekili
MHP Giresun belediye başkan adayları kim oldu 2019 Giresun adayları
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