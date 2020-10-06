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Aktüel Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 07:03:13 -
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin işgal ettikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göstericilerin işgal ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üst katlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı binasına akın eden vatandaşlar "Kırgızistan" sloganları atıyor.

Göstericilerin kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olası yağma olaylarına karşın vatandaşların içeriye alınmamasına çaba sarf ediliyor.

Bişkek Belediyesi ekipleri de bina önündeki cadde ve alandaki araç enkazlarını kaldırma ve temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanakta ıslanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

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