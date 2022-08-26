Kireçlenmeye iyi geliyor! Çınar yaprağı kürü faydaları

Çok fazla halk arasında bilinmeyen çınar yaprağı şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Alternatif tıpta sıkça kullanılan bir bitki olan çınar yaprağı ile yapılan kürler birçok hastalığa karşı fayda sağlamaktadır. Çınar yaprağı kürünü sizde evde yapıp faydalarını görebilirsiniz. Çınar ağacı oldukça fazla dayanıklı bir ağaçtır. Yıllara meydan okuyan çınar ağacının yapraklarını dalından koparıp kürünü yapmaya özen gösterin. Yere dökülen çınar yaprağını kullanmamaya özen gösterin. Aşağıdan çınar yaprağı kürü nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Çınar Yaprağı Kürü Nasıl Yapılır?

Çınar yapraklarını topladıktan sonra güzelce yıkayın. Daha sonra ise kaynayan suya koyup demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra çınar yaprağı suyunu gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Bitkisel ürünlerin birçok hastalığın tedavisinde destek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çınar yaprağının kireçlenmeye iyi geldiğini belirtti. Çınar yaprağı kürünün vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağladığını belirten uzmanlar, eklem ağrılarının günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Çınar yaprağı kürü ne işe yarıyor?

Çınar yaprağı kürü, vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağlıyor. Hareketsiz bir yaşam süren ve oturarak çalışan günün artı kalan kısımlarında da hareketsiz ve sporsuz geçiren kişilerin bu rahatsızlıklara yakalanma olanağının ise çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bu rahatsızlıktan mustarip kişilerin sürekli ağrılardan yakındıkları belirtilirken, doğal ve bitkisel olan yöntemlerle romatizma ve kireçlenme gibi hastalıklarla başa çıkılabileceğini ifade ediliyor.

Eklem ağrılarına destek

Her insan vücudunda romatizma kireçlenme gibi eklem rahatsızlıklarının mevcut olduğunu dile getiren uzmanlar, kireçlenme ve romatizma hastalığından dolayı bacakları bükülmeyen, yürümekte zorlanan, merdiven çıkamayan ve ağrı çeken insanlar, normal tedavileri dışında bitkisel çözümleri de kullanabileceklerini belirtiyor.

Kireçlenmeye çınar yaprağı Nasıl kullanılır?

Bir su bardağı klorsuz suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 1 dakika kaynatın. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra sıcakken süzün. Ilıyınca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için. 2 içim arasında en az 3 saat fark olmalıdır.

Taze çınar yaprağının kullanımı

Çınar yaprağı kemik ve eklem sağlığını korumanın yanı sıra özellikle kireçlenme sıkıntılarından kaynaklı ağrıları rahatlatıyor. Diş ve diş eti sağlığını koruyan çınar yaprağı aynı zamanda yanık ve yanık yaralarının iyileştirilmesinde de kullanılıyor. Çınar yaprağı kremleri kemik ve eklem sağlığını korumanın yanı sıra özellikle kireçlenme sıkıntılarından kaynaklı ağrıları rahatlatıyor. Diş ve diş eti sağlığını koruyan çınar yaprağı aynı zamanda yanık ve yanık yaralarının iyileştirilmesinde de kullanılıyor.

Çınar Yaprağı Kürü Faydaları

Çınar yaprağını özellikle çocuklarda ateş yükselmesi durumlarında kullanabilirsiniz. Çınar yaprağı kürü ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

Bel ve diz bölgelerinde oluşan romatizmal ağrıların tedavi edilmesinde kullanılır.

Boğaz gıcığı, kaşıntı ve ağrısını iyileştirmek için gün içerisinde gargara yapılması gerekir.

Eğer uyku probleminiz var ise uyumadan bir kaç saat öncesinde içebilirsiniz. Böylelikle daha sakin olursunuz ve daha kolay uykuya dalarsınız.

Çınar yaprağı kürü saçların daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca saçların kökünü besleyerek daha sağlıklı olmasını sağlar.

Saç dökülme probleminiz var ise haftada 2-3 defa kullanıp dökülmeyi azaltabilirsiniz.