Kiraz sirkesi tarifi nasıl yapılır? Kiraz sirkesinin faydaları nelerdir? Cilt için kullanılır mı?

Kiraz Sirkesinin Faydaları Nelerdir?



Kiraz sirkesi özellikle birçok değişik faydası ile son dönemlerde ilgi toplayan ve değerlendirilen doğal kaynaklardan biridir.



- Cildin güzelleşmesi ve selülitlerden kurtulmak için kullanılır.

- Saç köklerine iyi gelir ve saçların daha güçlü hale gelmesine imkan tanır.

- Diş ve dişeti hastalıklarına karşı etkilidir.

- Önemli bir antioksidan etkisi sağlar.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Kişinin daha zinde ve enerjik hale gelmesine olanak verir.

Kiraz Sirkesi Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kiraz

4 lt bardağı su

1 çay bardak sirke

1 çorba kaşığı tuz

Kiraz Sirkesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Kavanoza ezilmiş ve çekirdekleriyle birlikte kiraz koyun. Üzerine su, sirke ve tuz koyup tahta kaşığı karıştırın. Üzerine bir bez örtün. Her gün düzenli tahta kaşığıyla karıştırın. Sirkemiz 20-25 günde hazır. Afiyet olsun.



Kiraz Sirkesi Cilt İçin Kullanılır mı?



En çok merak edilen konular içerisinde kiraz sirkesinin cilt için kullanılıp kullanılmayacağı geliyor. Doğru ve dengeli şekilde kullanıldığı vakit kiraz sirkesinin cilt adına önemli faydalarını söylemek mümkündür. Özellikle cilt üzerinden birçok sağlık sorununa karşı etkilidir. Aynı zamanda selülit gidericidir. Hücrelerin yenilenmesine katkı verir ve böylece daha genç bir görünüm elde etme şansı sağlar. Mutlaka dengeli şekilde belirli aralıklarla değerlendirilmesi gereken önemli kaynaklar içerisinde yer alıyor.