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Yerel Kiracısı yüzünden öldürüldü
Yerel

Kiracısı yüzünden öldürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramlaşmadan dönen bir kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 15:20:00 -
Kiracısı yüzünden öldürüldü

Ramazan Bayramının ilk günü Mehmet Aydın’ı (54) bıçaklayarak öldüren zanlı Süleyman K. (24) bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin sebebi ise ortaya çıktı.

İddiaya göre, cinayet zanlısı Süleyman K.'nın yaklaşık 10 yıl önce annesi başka birine kaçtı. Öldürülen Mehmet Aydın da evini zanlının annesinin kaçtığı erkeğin akrabalarına kiraya verdi. Bu nedenle zanlı Aydın'a “neden evi onlara kiraya verdin” diye tehdit etti.

Aydın'da evini isteyen herkese kiraya vereceğini buna kimsenin karışamayacağını söyleyince zanlının Aydın'ı öldürdüğü iddia edildi. Zanlının yüzde 40 akli dengesi yerinde olmadığı yönünde raporu olduğu da öne sürüldü.

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