Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Hükümeti karalamak için yapılmış haberler!

İstanbul Kağıthane'de kiracısı Hamza Ç. ile yaşadığı tartışma sonucu silahla öldürülen Şenel Tombul’un cenaze namazı, ikindi vaktine müteakip Şişli Camisi’nde kılındı.

Son yolculuğuna uğurlanan ev sahibinin oğlu Kadir Tombul, CHP'ye yakın medyada yazılanın aksine, ev sahibi-kiracı tartışmasının para sebebi ile yaşanmadığını, kiracı Hamza Ç.’nin kadın ticareti yaptığını, bunu öğrendikleri andan sonra evden çıkmasını istediklerini ifade etti.

'Bu olayın kira ile bir alakası yok'

"Olayın kira ile bir ilgisi yok. 800 TL kira veriyor, kontratı da evde mevcut. Bize beş katını, 4 bin TL teklif etti ama biz kabul etmedik. Çünkü bu adam kadın ticareti yapıyor." diyen Tombul, şu ifadeleri kullandı:

Bu olayın kira ile bir alakası yok. Yazılıp-çizilenler, şu anda gündem fahiş kiralar olduğu için tamamen hükümeti karalamak için yapılmış haberler.