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Ekonomi Kiracılar ve ev sahipleri için son durum! Kira zam oranları açıklandı
Ekonomi

Kiracılar ve ev sahipleri için son durum! Kira zam oranları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 10:40:32 - 2024-06-03 10:40:32
Kiracılar ve ev sahipleri için son durum! Kira zam oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 3.37 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 62.51 olarak belirlendi.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.37 yıllık yüzde 75.45 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62.51 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62.51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 59.64 olmuştu.

 Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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