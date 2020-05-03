Kira yardımına kimler başvurabilir?

Kira yardımına nasıl başvurulur?

Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.