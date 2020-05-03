Kira yardımına kimler başvurabilir?
Kira yardımına kimler başvurabilir? sorusu internette aranan konular arasında. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından, '2020 kira yardımı başvuru şartları neler ve başvurusu nereden yapılır? Kira yardımına kimler başvurabilir?' soruları merak konusu oldu. Peki, Kira yardımına kimler başvurabilir?
Kira yardımına nasıl başvurulur?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.