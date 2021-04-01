Koronavirüs salgınında devlet çalışanlara, işverenlere, esnafa pek çok destek sağladı. Aylarca dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa kira yardımı, gelir kaybı yardımları yapılıyor. Peki, gelir kaybı başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Kira ve gelir kaybı destek başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Kira ve gelir kaybı başvurusu ne zaman sona erecek?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kira, gelir kaybı destekleri başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

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