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Ekonomi Kira ve gelir kaybı destek başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Kira ve gelir kaybı başvurusu ne zaman sona erecek?
Ekonomi

Kira ve gelir kaybı destek başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Kira ve gelir kaybı başvurusu ne zaman sona erecek?

Gelir kaybı desteği son başvuru tarihi | Koronavirüs salgını sebebiyle kira, gelir kaybı ve ciro kaybı konularında esnafa destek sağlanıyor. Pek çok kişi destek başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Konu hakkında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama geldi. Peki, gelir kaybı son başvurusu ne zaman? Kira desteği başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:26:00 -
Kira ve gelir kaybı destek başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Kira ve gelir kaybı başvurusu ne zaman sona erecek?

Koronavirüs salgınında devlet çalışanlara, işverenlere, esnafa pek çok destek sağladı. Aylarca dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa kira yardımı, gelir kaybı yardımları yapılıyor. Peki, gelir kaybı başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Kira ve gelir kaybı destek başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Kira ve gelir kaybı başvurusu ne zaman sona erecek?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kira, gelir kaybı destekleri başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

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