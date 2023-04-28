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Dünya Kira artışlarına sınırlama mecliste kabul edildi! Boş kalan evlere yüzde 150 vergi geliyor
Dünya

Kira artışlarına sınırlama mecliste kabul edildi! Boş kalan evlere yüzde 150 vergi geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:26:00 -
Kira artışlarına sınırlama mecliste kabul edildi! Boş kalan evlere yüzde 150 vergi geliyor

İspanya'da ülke demokrasi tarihinde kira artışlarına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edildi. Tasarının onaylanması halinde, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılması öngörülüyor.

İspanya'da ülke demokrasi tarihinde kira artışlarına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edildi. Tasarının onaylanması halinde, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılması öngörülüyor.

İspanya'da son yıllarda giderek artan konut sorununa çözüm bulmak için ülke demokrasi tarihinde ilk kez hükümet kira fiyatlarına müdahale etti.

Söz konusu yasa tasarısı, hükümetin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi ve Unidas Podemos ile ayrılıkçı Katalan ve Bask (ERC ve EH Bildu) partilerin desteğiyle 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edilerek, senatoya gönderildi.

Tasarı senatoda kabul edildikten sonra son kez meclise bir kez daha gelerek, onay alması halinde yasallaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hükümet, bu tasarıyla birlikte özellikle gençler ve yoksullar için de konutun "bir hak olarak tanınacağını" savunurken, buna karşı çıkan muhalefetteki sağ partiler ise İspanya'da mevcut durumda yaygın olan "boş evlerin işgalinin daha da artacağını, arzın azalacağını ve fiyatların artacağını" ileri sürüyor.

Tasarı neleri içeriyor?

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri olan tasarı gereği, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.

Öte yandan muhalefetteki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de tasarıya karşı çıkarak, yasallaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Otomobil üreticilerine de % 25 uygulasanıza ey devlet 150 .200 bin tl fahiş farkla araba satıyorlar.gücünüz ev sahiplerine mi yetiyor.

Vahap Kalyoncu

Gazetem akit sana söylüyorum bu yasaya kılıf arama bu yasa haksız ve adaletsiz bir yasadır milletin malına çökmektir haa ben demiyorumki isteyen istediği gibi kira koysun mesela semtlere göre bir rayıç bedel gelebilir ne bileyim yada % 40 falan olabilir %25 dediğin zaman bütün ev sahiplerine zorla haksızlık yapıyorsunuz bu gayretullaha dokunur bilesiniz.benim kirada tek bir evim yok ama unutulmasın adaletsiz bir devlet ayakta durmaz.
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