Kinleri bitmiyor! Diyanet'i bu sefer de 5 yıldızlı otel yalanı ile hedef aldılar
CHP yandaşı muhalif medya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Antalya'da kamuya ait bir misafirhanede düzenlenen eğitim toplantılarını "Diyanet 5 yıldızlı otelde toplandı" yalanı ile hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya'da rehberlik semineri ile istişare toplantısı düzenledi.
Kamuya ait misafirhanede düzenlendi
Diyanet yetkilileri bu toplantılarını Adalet Bakanlığı'na bağlı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın misafirhanesinde yaptı.
5 yıldızlı lüks otel yalanı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'na kini bitmeyen medya kuruluşları, bu kez de Diyanet'in toplantılarının 5 yıldızlı otelde yapıldığı yalanını ortaya attı.
Yayınladıkları haberin satır arasında toplantının düzenlendiği gerçek kurumu yazmaktan da utanmayan Cumhuriyet ve avaneleri, attıkları başlıklarla algı oluşturdu.