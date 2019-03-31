0553 313 94 23

"Kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı"

- Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan:"Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik"- "Başka başarılarımız da var ama Kumite Milli Takımı'nın üst üste 6 yıl final oynayıp 4'ünde kazanması, Türk spor tarihinde bir rekor olsa gerek"

31 Mart 2019 Pazar 16:07
"Kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı"


GUADALAJARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan "Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik." dedi.

Delihasan, İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlamaları ile kafiledeki tüm sporcuların madalya kazanmasını gazetecilere değerlendirdi.

Federasyonda antrenör olarak göreve başladığı ilk günden beri milli takım kafilesinin tümünün madalya alması hayalini kurduklarını anlatan Delihasan, şöyle devem etti:

"Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik. Tüm sporcuların madalya alarak ülkeye dönmesi bizim için gerçekten çok gurur verici. Biz bunu ilk söylediğimizde insanlara inanılmaz gibi geliyordu. Herkes, '52 tane ülke var. Nasıl olur?' diyordu. Allah'a şükür herkes madalya aldı. Bunu bize yaşattığı için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah çalışana verir. Biz de çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Delihasan, 54. Avrupa Şampiyonası'nda kadın kumite, erkek kata ve kumite takımlarının üçünün de madalya kazandığına dikkati çekti.

Finalde Kata Milli Takımı'nın İspanya'ya, Kadın Kumite Milli Takımı'nın da Ukrayna'ya yenilerek gümüş madalya aldığını aktaran Delihasan, Avrupa şampiyonalarında üst üste 6 yıldır finale kalan Erkek Kumite Milli Takımı'nın bunun 4'ünde şampiyon olmasının da önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

Başkan Delihasan, "Başka başarılarımız da var ama Kumite Milli Takımı'nın üst üste 6 yıl final oynayıp 4'ünde kazanması, Türk spor tarihinde bir rekor olsa gerek. Umarım bu güzellikleri önümüzdeki yıllarda da devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Delihasan ayrıca, Türkiye'nin karate branşında Avrupa ve dünyada istikrarını koruduğunu belirterek, "Bütün turnuvalarda genelde hep en çok madalya alan ülkeyiz. Bizim için önemli olan tüm sporcularımızın kürsüde olması. Altın madalyayı tabii ki ben de önemsiyorum ama herkesin madalya alması bizim için en büyük sevinç kaynağı." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
  3. milli sporcuların madalya kazanması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    2. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    3. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    4. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    5. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    6. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    7. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    8. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    9. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    10. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    11. Van’da oy sayımı başladı
    12. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    13. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    14. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    15. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    16. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    17. Siyasi partilerin il başkanları da..
    18. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    19. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    20. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    21. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    22. Ahmet Aras oyunu kullandı
    23. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    24. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    25. Sınıra komando takviyesi
    26. Muş’ta oy verme işlemi sona erdi
    27. "İllerden 310 seçim olayı bilgisi..
    28. Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de oy verme..
    29. Bakanlık açıkladı: 4 kişi hayatını..
    30. Temel Karamollaoğlu'ndan Malatya'daki..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin