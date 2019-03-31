



GUADALAJARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan "Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik." dedi.

Delihasan, İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlamaları ile kafiledeki tüm sporcuların madalya kazanmasını gazetecilere değerlendirdi.

Federasyonda antrenör olarak göreve başladığı ilk günden beri milli takım kafilesinin tümünün madalya alması hayalini kurduklarını anlatan Delihasan, şöyle devem etti:

"Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik. Tüm sporcuların madalya alarak ülkeye dönmesi bizim için gerçekten çok gurur verici. Biz bunu ilk söylediğimizde insanlara inanılmaz gibi geliyordu. Herkes, '52 tane ülke var. Nasıl olur?' diyordu. Allah'a şükür herkes madalya aldı. Bunu bize yaşattığı için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah çalışana verir. Biz de çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Delihasan, 54. Avrupa Şampiyonası'nda kadın kumite, erkek kata ve kumite takımlarının üçünün de madalya kazandığına dikkati çekti.

Finalde Kata Milli Takımı'nın İspanya'ya, Kadın Kumite Milli Takımı'nın da Ukrayna'ya yenilerek gümüş madalya aldığını aktaran Delihasan, Avrupa şampiyonalarında üst üste 6 yıldır finale kalan Erkek Kumite Milli Takımı'nın bunun 4'ünde şampiyon olmasının da önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

Başkan Delihasan, "Başka başarılarımız da var ama Kumite Milli Takımı'nın üst üste 6 yıl final oynayıp 4'ünde kazanması, Türk spor tarihinde bir rekor olsa gerek. Umarım bu güzellikleri önümüzdeki yıllarda da devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Delihasan ayrıca, Türkiye'nin karate branşında Avrupa ve dünyada istikrarını koruduğunu belirterek, "Bütün turnuvalarda genelde hep en çok madalya alan ülkeyiz. Bizim için önemli olan tüm sporcularımızın kürsüde olması. Altın madalyayı tabii ki ben de önemsiyorum ama herkesin madalya alması bizim için en büyük sevinç kaynağı." ifadelerini kullandı.



