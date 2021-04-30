Kimse sesini duymuyor mu? Bir kahraman daha 5816 kurbanı

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Polis Özel Harekat (PÖH) görevlisi Yunus Efe, Hendek operasyonlarında Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de PKK’lı teröristleri hendeklere gömdü. Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’deki teröristleri etkisiz hale getirdi. 15 Temmuz’da Yeşilköy Havalimanı’ndaki FETÖ darbecilerini paketleyen ekipte aktif görev aldı. Dünya üzerinde bir şahsın kanunla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti bu kez Polis Özel Harekat kahramanına uzandı.

Küfür, hakaret yok… 5816’dan ceza aldı!..

5816 sayılı kanun sözde “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimseler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” öngörse de, Mustafa Kemal’e yönelik herhangi bir küfür veya hakaret içeren söz sarf edilmese dahi ceza verilebiliyor. PÖH kahramanı Yunus Efe de sosyal medyadan Anıtkabir hakkında yaptığı paylaşımda herhangi bir küfür veya hakaret etmedi.

Beştepe Külliyesi’nin yıllık gideri hakkında sosyal medyada başlatılan kara propaganda sonrası Anıtkabir’in yıllık giderini paylaşan Yunus Efe “Anıtkabir’in Masrafları: Yıllık Elektrik Gideri 1.200.000, Temizlikçi Gideri 563.000, Bakım ve Onarım 732.000, Su Parası 23.000, Toplam 2.598.000” diye yazdı.

Söz konusu paylaşımın ardından Efe görevinden uzaklaştırıldı.

“Sesimizi duyan yok mu?”

Skandal karara kamuoyunda tepki yağdı. Mağdur edilen PÖH kahramanına bir destek de Star.com.tr yazarı Yakup Köse’den geldi.

Köse yazısında şu ifadelere yer verdi:

5 Mart tarihinde yayımlanan "Yargı reformu 5816'dan geçer" başlıklı yazımdan: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıkladı. "Yargıda reform" olarak adlandırılan eylem planının umdelerinden biri de ifade özgürlüğünün genişletilmesi: "Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek sûretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz."



Çıktığı günden beri Müslüman Anadolu halkına yönelik bir zulüm aracı olarak kullanılan bir kanun var. Hepimizin mâlûmu ve çoğunluğumuzun da mağduru olduğu kanun: Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanun.

Kanunda, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." deniliyor. Kanundaki "hatırasına alenen hakaret eden veya söven" ifâdesine aldanmayın. Kanunun çıktığı 1951 senesinden bugüne 5816'dan ceza alan dosyaları incelediğinde görülecektir ki ceza alan dosyaların %99'unun ne hakaret ne de sövmeyle alâkası var. Yukarıda yazdığım üzere, bırakın Mustafa Kemal hakkında söz söylemeyi o dönem hakkında en ufak eleştiri, resmî söylemin tersine düşünce açıklama bile 5816 kapsamına alınıp münevverlere, mütefekkirlere, yazarlara ve halka zulmedildi. (...)

Peki şu vak'aya ne demeli: Yunus Efe adını duydunuz mu? Kendisi 15 Temmuz'un kahraman Özel Harekat polislerinden. 15 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nı FETÖ'cülerden alan ekipten. Sonra Afrin operasyonuna katılıyor. Onlarca başarı ve takdir belgeleri var. En son İzmir'de görevliyken, zulüm aracı 5816'dan açığa alınıyor ve yargılanıyor.

Yunus Efe ne yapmıştı ki 5816'dan yargılandı?

Twitter'da Cumhurbaşkanlığı külliyesi hakkında mâlûm güruh gündem oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinin masrafları gündeme getirilmesi üzerine Yunus Efe Twitter hesabından Anıtkabir'in masrafları kalem kalem yazmış ve "Vergiler Anıtkabir'e gitmesin" demiş.

Vay sen misin bunu yazan, bir yandan Kemalistler Yunus Efe'yi Twitter'dan linç ederken işgüzâr amirleri Efe'yi görevden almışlar. Tabiî ki 5816'dan da hakkında dava açılmış!

Yunus Efe gibi Müslüman Anadolu'nun evlatlarına sahip çıkacak, Kemalist barbarlığa kurban etmeyecek yetkililer arıyoruz; sesimizi duyacak kimse yok mu!..

"Sesimizi duyacak kimse yok mu" çığlığımın üzerinden 40 küsur gün geçti. Peki 40 küsur gün içerisinde ne oldu dersiniz? Çığlığımı duyması gerekenler kulaklarının üzerine yatarken Yunus Efe'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi!

5816 kanuna bir kurban daha...

Kurban verdikçe daha çok kurban isteyen bir canavarı ortadan kaldırmak gerekmiyor mu?