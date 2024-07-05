Kimse laf etmezken Yeni Akit yazarı gerçekleri haykırmıştı! Uluslararası spor düzeni bir mafya düzenidir ve korsandır

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırıldı. Benzer işaretleri yapanlara para cezası verilirken Demiral'a ağır ceza verilmesi UEFA'nın yanlı tutumunu gözler önüne serdi.

Yıllar önce UEFA'nın nasıl bir düzen olduğunu yazarımız Av. Yaşar Baş ortaya koymuştu.

Yazarımız Baş'ın "Sorun; Euro 2024’ü kaybetmek değil, bu mafya düzeni!" başlıklı yazısı

Euro 2024 için Almanya seçildi. Süreci izleyenler Türkiye’nin şansının daha dazla olduğunu düşünüyordu. Daha önce bir kaç kez Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatının kenarından dönen Türkiye, bu sefer yine Cumhurbaşkanından belediyelere kadar tüm devlet kurumlarını da seferber etmişti. Sportif altyapı bakımından Avrupa’nın en iyisi durumunda olan Türkiye yerine Almanya tercih edildi. Futbol Federasyonu Başkanımızın gazetesinde son dakikada Avrupa Futbol Birliği (UEFA) Başkanı Ceferin’in devreye girerek oylama sonucunu etkilediğini yazdı.

Doğru olabilir mi? Olabilir! Doğru ise bu davranış UEFA Başkanı açısından bir kural veya etik ihlali midir?

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Veya UEFA bakımından bir hukuk ve etik sistem var mıdır? Hatta sadece UEFA değil, diğer uluslararası federasyonların bir hukuki temeli ve etik çerçevesi var mıdır?

Olimpiyatlar, dünya şampiyonaları ve kıta şampiyonalarındaki etik ve ahlak skandallarını kim tartışmaya açabiliyor ki?

Uluslararası futbol federasyonlarının maaşlı çalışanı İtalyan, İspanyol ve Yunan avukatlar tarafından dünyanın gözü önünde yapılan mafya usulü darbe ile tüm yönetimlerin değiştirilmesinden sonra alınan kararlarda hukuk ve etik sınır olabilir mi?

Hiç kimse bir futbol geçmişi olmayan ve futbol fakiri bir ülke olan Slovenya’nın vatandaşı Ceferin’i UEFA Başkanlığına getiren mafya düzenini sorgulamayı neden aklına getirmiyor?

Türkiye benim yaşımdan daha fazla zamandan bu yana büyük bir uluslararası turnuvayı düzenlemek için seferber oluyor. Her olimpiyat için adayız. Dünya kupaları ve Avrupa şampiyonaları için de. Dünyada hiç kimsenin yapmadığı kadar büyük hazırlıklar ve altyapı dönüşümleri yaptık. Sonuç sıfır.

Şimdi durmak yok hedef Euro 2028 sesleri duyuyoruz.

Şundan emin olun bu mafya düzenine teslim olup istediklerini vermedikçe veya ayağa kalkarak bu düzeni yerle bir etmedikçe zerre kadar şansımız olamaz.

Biz sanki ortada meşru ve hukuki bir düzen varmış ve kararlar adalet ve hakkaniyet içinde alınıyormuş gibi davrandıkça onlar muhtemelen bizim saflığımıza gülüyordur.

Sporu yönetenler Türkiye gibi bir devletin kurumlarını ve yönetimini bu mafya düzeninin önünde ceket iliklemiş vaziyette tutmamalılar.

Daha önce yazdım. Uluslararası spor düzeni bir mafya düzenidir ve korsandır.

Türkiye, “Dünya, Beşten Büyüktür” diyerek küresel çıkar düzenine başkaldırıyor. Bu küresel vizyonun sonucu ve tamamlayıcı adımı olarak küresel spor mafya düzenine karşı ayağa kalkmalı.

İsviçreli dernekler eliyle çeteleşen bu düzen yerine hükümetlerin taraf olduğu bir hukuku ve etik düzeni olan küresel nizam inşa etmeli.

Spor mafyasından o kadar büyük bir bıkkınlık oldu ki, emin olun bu düzene karşı atılacak adımlar büyük bir karşılık bulacaktır.

Hatta sporda adil bir hükümetler arası küresel düzen inşa edilebilirse, küresel siyasi düzen için çok değerli bir basamak da oluşturacaktır.

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