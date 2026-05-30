SON DAKİKA
Gündem Kimse kaza yapmasın diye uğraşıyordu! Jandarma Astsubayı kazada şehit oldu!
Ankara'nın Bala ilçesinde kazaya neden olmaması için yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

 

+90 (553) 313 94 23