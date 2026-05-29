Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Terör örgütünün 2008 yılından itibaren muhalif kanadı ele geçirmek için düğmeye bastığını belirten Uludemir, Manisa'da yürüttükleri çalışmalar kapsamında mercek altına aldıkları isimleri Amerika'ya gönderdiklerini ve bu projenin en başındaki ismin Özgür Özel olduğunu itiraf etti.

Uludemir'in ifşaatlarına göre, o dönemden itibaren FETÖ tarafından adeta bir proje gibi parlatılan Özgür Özel için ilk somut operasyon 2010 yılındaki yerel seçimlerde yapıldı. Örgütün, Özel'i belediye başkanı seçtirmek amacıyla AK Parti'ye karşı "Sümerbank Davası" adı altında kirli bir kumpas tezgahladığını anlatan itirafçı, esnaf mütevelli heyetlerinin kapı kapı gezdirilerek algı operasyonu yapıldığını ancak oyların MHP'ye kaymasıyla bu planın çöktüğünü söyledi.