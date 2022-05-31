Kimse bilmiyor ama B vitamini deposu yumurtanın sarısında gizli! Yemeyenleri bu hastalıklar bekliyor

Yakın zamanda keşfedildi, faydaları saymakla bitmiyor! B vitamini ailesinin bir üyesi olan kolinin yeterli ölçüde alınmaması özellikle çocuklarda beyin gelişimini olumsuz şekilde etkiliyor! İşte tüm detaylarıyla Kolin...

Yumurtanın beyazında değil, sarısında yani "yolk" dediğimiz kısımda bulunun Kolin beyin gelişiminin anahtarı olarak adlandırılıyor. Yakın zamanda keşfedilen Özellikle hamilelik öncesi ve emzirme döneminde bebeğin beyin gelişimini büyük ölçüde etkileyen "Kolin" hayati önem taşıyor. Peki bu kadar hayati bir besin neden ilk kez duyuyoruz?

B vitamini ailesinin bir üyesi..

Kolin, uzun yıllar B vitaminin bir üyesi olarak (B4 vitamini) olarak sınıflandırılsa da 1998 yılında resmi anlamda National Academy Of Sciens tarafından önemli bir besin öğesi olarak tanındı..

En son North Carolina Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Dr. Steven Zeisel Daily Mail'e verdiği demeçte herkesçe az bilinen kolinin insan beyninin gelişiminin anahtarı olabileceğini açıkladı. Sinir hücrelerinin erken bozulmasına, hafızanın zayıflamasına, Alzhemier gibi hastalıkların kolay oluşmasına yol açıyor.

Zeisel " Özellikle yaşamın ilk 3 yılı beyin gelişimi açısından çok önemli. Bu dönemde yeterli kolin alımı, beynin düzgün gelişmesinin anahtarı" diyerek Kolin'in önemini vurgulamış oldu. Bir adet yumurtada 147mg Kolin var..

Genellikle hayvansal gıdalar bulunan Kolin'e en kolay ulaşabileceğimiz gıdalar ise; yumurta ve et. Çünkü bir adet yumurta tam 147mg Kolin içeriyor.