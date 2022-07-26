Üniversite eğitimi sırasında KYK’dan öğrenim bursu alanlar faizlerin ne zaman silineceğini, yapılandırma işleminin başlayıp başlamadığını araştırıyor.

Kimlerin KYK borcu silindi? KYK borcu Resmi Gazete'de yayılandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada KYK borçlarının faizlerinin silineceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu açıklamanın ardından KYK borç faizlerine ilişkin Resmi Gazete’de karar yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Henüz KYK borçlarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Konu hakkında karar yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Kararın ardından faizlerin silinmesi ve borçların yapılandırma sürecinin başlaması bekleniyor.