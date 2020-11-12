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Korona Virüs Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?
Korona Virüs

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Zatürre aşını ne kadar? Koronavirüs salgını zatürre vakalarının artmasına yol açtı. Koronavirüse yakalanan ve akciğerlerinde sorun meydana gelenlerin tedavi süreçleri de uzuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar zatürre aşısı yaptırmaları gerekip gerekmediğini araştırıyor. Kimler zatürre aşısı olmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor? | Zatürre aşısı ücretli mi? | Zatürre aşısı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:18:00 -
Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Zatürre aşısı ücretli mi? Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalgaya hazırlanıyor. Ülkemizde 81 ilde sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Pek çok ilde risk grubu olan 65 yaş üstünün sokağa çıkışları kısıtlandı. Dükkanların kapanış saatleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri revize edildi. Son dönemde mevsimsel griple birlikte vakalar artınca vatandaşlar kimlerin zatürre aşısı yaptırması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? | Zatürre aşısı nerede yapılıyor?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada insanların enfeksiyon nedenli ölümlerde en çok zatürreden yaşamını yitirdiğini, pandemilerde de ölüm nedenlerinin başında zatürreninin geldiğini belirtti.

Ceyhan, risk grubundaki 65 yaş üstü, kronik kalp, akciğer, böbrek hastalığı ve şeker hastalığı, astım dahil kronik akciğer hastalığı olan erişkinler ve özellikle travma sonrası tekrarlayan menenjit geçiren çocuklar ile koklear implant (işitme cihazı) takılan kişilere aile hekimlerince ücretsiz aşı yapılabildiğini anlatarak, bunun dışındakilerin ise aşıyı pandemi döneminde korunmak için eczanelerden ücretli satın alabildiklerini aktardı.

Prof. Dr. Ceyhan, "Zatürre, bu kadar etkin aşılara ve etkili antibiyotiklere rağmen hala ölümde ilk sıralarda. Dolayısıyla bir şekilde mutlaka insanların zatürre olmamak için elinden gelen bütün tedbirleri alması lazım. Neticede zatürre mikropları da solunum yoluyla bulaşıyor, Kovid pandemisi döneminde halk bunu iyice öğrendi. Hastalarla eğer bir buçuk metreden yakın temas kurulacaksa mümkünse maske takılmasını ve bahsettiğimiz aşıların yapılmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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