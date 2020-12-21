Kimler rapor parası alabilir? | Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alır?

Rapor paraları, çalışan kişinin hastalık sebebiyle işe gelememesinden dolayı maaşlarından kesinti olmaması için yürütülen bir uygulama olarak bilinmektedir. Çalışan kişi hastalık nedeniyle işe gelemiyorsa devlet tarafından iş zamanı telafi edilir. Bu süreç içerisinde işveren ve çalışan için ödenek sağlanır. İş göremezlik ödeneği da bilinen rapor paraları, Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünde ödenmektedir. Peki, Kimler rapor parası alabilir? SGK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? İşte detaylar…

Kimler rapor parası alabilir?

Rapor paralarını, SGK kapsamında çalışan kişiler, hastalık ve gebelik nedeniyle geçici iş göremezlik durumu yaşayan kişiler, istirahat dönemine neden olacak bir kaza geçiren kişiler, teşhis koyulan bir hastalığa yakalanan kişiler rapor parası ödeneği almaları mümkündür.

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alır?

SSK’lı çalışanların rapor parası alabilmeleri için; rapor tarihi öncesindeki 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigorta prim ödemesi yapılması, iş kazası nedeniyle rapor ihtiyaçlarında 90 günlük prim şartı kaldırılırsa, iş kazası ve hastalığın neden olduğu dönemde aktif çalışır durumda olması halinde rapor parasını alabilmesini sağlamaktadır.

Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alır?

Bağ-Kur’lu kişilerin rapor parası alabilmeleri için; Prim borcu olmaması gerekir. Emekli olacak kişiler yalnızca yatak tedavi halinde rapor parası almaları mümkündür.