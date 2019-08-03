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Kimler kimlerle beraber! CHP'li Soyer, Erdoğan'ı Hitler ilan edenlerin LGBTİ destekçilerinin yanında!..

Kaçak FETÖ’cülere kol kanat geren, LGBTİ destekçisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hitler gibi “diktatör” ilan eden Alman Friedrcih Naumann Vakfı’nın Türkiye’de temas halinde bulunduğu isimler deşifre oluyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2012’de söz konusu vakfın etkinliğinde boy gösterdiği ortaya çıktı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
Kimler kimlerle beraber! CHP'li Soyer, Erdoğan'ı Hitler ilan edenlerin LGBTİ destekçilerinin yanında!..

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve FETÖ ilişkisini gizlemeyen Alman Friedrcih Naumann Vakfı (FNF), Türkiye karşıtı faaliyetleriyle göze çarparken, geçmişte temas ettiği Türkiye’deki siyasi ismler de ortaya çıkıyor. LGBTİ’lere açıktan destek veren ve Türk hükümetine muhalif hareket eden Alman vakfın, muhalif siyasilerle kol kola olduğu anlaşıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, 2012’de söz konusu vakfın etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.

FETÖ’cü ismin katıldığı etkinlik: “Erdoğan nasıl diktatörleşti?”

Alman Friedrcih Naumann Vakfı (FNF) ve FETÖ’cü TUSKON, 2014 senesinde Brüksel’de toplantı düzenledi. Toplantıya FNF Türkiye direktörü Hans Fleck ve FETÖ’cü Serdar Yeşilyurt da katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl “diktatörleştiği” konuşuldu. Alman vakfın FETÖ’cülerle kol kola girip, teröristlerle aynı söylemleri kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırması gözlerden kaçmadı. Aynı zamanda bu toplantıyı, Today’s Zaman’dan Sevgi Akarçeşme takip etmişti.

FNF’nin resmi Twitter hesabından, Erdoğan’a Hitler benzetmesi

Alman vakıf, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir yazıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, tarihin en kanlı diktatörlerinden Adolf Hitler’e benzetti. Yazıda Erdoğan için, “Parlamentodaki Hitler” ifadesi kullanıldı.

Kimler kimlerle birlikte... Tunç Soyer FNF’nin etkinliğinde!

Almanların pek sevdiği PKK’nın Meclis uzantısı HDP ile yakınlığı bilinen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, FNF’nin etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.

LGBTİ’lere ve Türkiye karşıtı yapıları fonluyor

Toplumun temel yapı taşlarını hedef alan faaliyetlerinde Soros’un kirli paralarından nemalanan LGBTİ’li sapkın örgütlerin, etnik ayrımcılığa teşvik eden derneklerin, sözde meslek örgütlerinin ve Türkiye karşıtı yapıların, Alman Friedrcih Naumann Vakfı tarafından finanse edilmeye başlandığı biliniyor. KAOS GL’nin, Hrant Dink Vakfı’nın, TESEV’in ve Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin, Naumann’dan ekonomik destek aldığı belirlendi.

Ayrıntılı bilgi için;

Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. Alman Vakıf
  4. Friedrcih Naumann Vakfı

YORUM YAZ

  • Bende CHP'yi savunuyorum. Bende CHP'yi savunuyorum. 44 dk önce
    Artık Allah diyenlerden korkar olduk. Son günlerde çok duyduğum şey: "Allah diyen den uzak duracaksın." Söylemleri ile icraatları taban tabana zıt. Asla güvenilir değiller. Enazından CHP açıkça ben buyum diyor. Kıvırmıyor, münafıklık yapmıyor. Öbürleri gibi Allah ile kandırmıyorlar.Allah diyorlar ama icraatları Allahın hükmünün tam tersi, tam haram iş yapıyorlar. İstanbul sözleşmesinin islamla ne ilgisi var? Düpedüz islama, Allah'a ve Kurana savaş açmaktır. Ne yani meydanlarda Allah deyip Kurana savaş açanlara mı oy verecektik? Hayatımda hiç CHP'ye vermedim, bundan sonra verirmiyim bilmiyorum, ama AKP'ye asla vermem artık. Milleti salak yerine koyduğunuz yeter artık.
  • kamil yılkamkamil yılkam55 dk önce
    kimse chp'yi suçlamasın. bunlara en büyük desteği gece-gündüz demeden avrupa birliği uyum yasaları diye her oluşuma evet diyen mevcut iktidar vermiştir.
  • saadiyesaadiye1 sa önce
    Başlık 》alman vakıflarına gücümüz yetmiyor olacaktı

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