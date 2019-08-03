Kimler kimlerle beraber! CHP'li Soyer, Erdoğan'ı Hitler ilan edenlerin LGBTİ destekçilerinin yanında!..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve FETÖ ilişkisini gizlemeyen Alman Friedrcih Naumann Vakfı (FNF), Türkiye karşıtı faaliyetleriyle göze çarparken, geçmişte temas ettiği Türkiye’deki siyasi ismler de ortaya çıkıyor. LGBTİ’lere açıktan destek veren ve Türk hükümetine muhalif hareket eden Alman vakfın, muhalif siyasilerle kol kola olduğu anlaşıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, 2012’de söz konusu vakfın etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.

FETÖ’cü ismin katıldığı etkinlik: “Erdoğan nasıl diktatörleşti?”

Alman Friedrcih Naumann Vakfı (FNF) ve FETÖ’cü TUSKON, 2014 senesinde Brüksel’de toplantı düzenledi. Toplantıya FNF Türkiye direktörü Hans Fleck ve FETÖ’cü Serdar Yeşilyurt da katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl “diktatörleştiği” konuşuldu. Alman vakfın FETÖ’cülerle kol kola girip, teröristlerle aynı söylemleri kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırması gözlerden kaçmadı. Aynı zamanda bu toplantıyı, Today’s Zaman’dan Sevgi Akarçeşme takip etmişti.

FNF’nin resmi Twitter hesabından, Erdoğan’a Hitler benzetmesi

Alman vakıf, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir yazıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, tarihin en kanlı diktatörlerinden Adolf Hitler’e benzetti. Yazıda Erdoğan için, “Parlamentodaki Hitler” ifadesi kullanıldı.

Kimler kimlerle birlikte... Tunç Soyer FNF’nin etkinliğinde!

Almanların pek sevdiği PKK’nın Meclis uzantısı HDP ile yakınlığı bilinen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, FNF’nin etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.

LGBTİ’lere ve Türkiye karşıtı yapıları fonluyor

Toplumun temel yapı taşlarını hedef alan faaliyetlerinde Soros’un kirli paralarından nemalanan LGBTİ’li sapkın örgütlerin, etnik ayrımcılığa teşvik eden derneklerin, sözde meslek örgütlerinin ve Türkiye karşıtı yapıların, Alman Friedrcih Naumann Vakfı tarafından finanse edilmeye başlandığı biliniyor. KAOS GL’nin, Hrant Dink Vakfı’nın, TESEV’in ve Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin, Naumann’dan ekonomik destek aldığı belirlendi.

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