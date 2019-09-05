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Kimler İŞKUR teşvikinden faydalanabilir? İŞKUR ilave istihdam desteği

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işverenlere personel istihdamı sağlaması amacıyla ücret desteği ile teşvik ediliyor. İŞKUR üzerinden sağlanan ilave istihdam için bazı şartlar aranmaktadır. Peki, kimler İŞKUR teşvikinden faydalanabilir?

05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
Kimler İŞKUR teşvikinden faydalanabilir? İŞKUR ilave istihdam desteği

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işverenlere personel istihdamı sağlaması amacıyla ücret desteği ile teşvik ediliyor. İŞKUR üzerinden sağlanan ilave istihdam için bazı şartlar aranmaktadır.Peki, İŞKUR teşviki kiimleri kapsıyor? Kimler İŞKUR teşvikinden faydalanabilir?

Kimler İŞKUR teşvikinden faydalanabilir?

Desteklere ilişkin İŞKUR'dan yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.

Destek tutarı

02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.
Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
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