Kimin sofrasında Allah bilir... Çöpten çıkan kemikler bakın hangi hayvana ait
Düzce'de bir çöp konteynerinde bulunan eti profesyonelce sıyrılmış kemiklerin at kemiği olduğu belirlendi.
Düzce'de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Durumu görenlerin ihbar etmesi üzerine polis, kemikleri koyanların tespiti için soruşturma başlattı.
Sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf, çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.