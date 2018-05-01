Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kim daha duygusal? Kadınlar mı, erkekler mi?

İslam’a göre, kadınlar mı daha duygusal yoksa erkekler mi?

01 Mayıs 2018 Salı 23:54
Kim daha duygusal? Kadınlar mı, erkekler mi?

Peygamber Efendimiz buyuruyor:

Kadınlara iyilikle muâmele edin, zîrâ kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırılır, kendi hâline terkedersen, devamlı eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın.” (Buhârî, Enbiyâ, 1) buyurmuştur.

KADIN MI ERKEK Mİ DAHA DUYGUSAL?

Cenâb-ı Hak kadını, duygu bakımından erkeğe göre daha zengin yaratmıştır. “(O) atılan bir sudan yaratıldı. (Bu su, erkeğin)  bel  kemiği  ile  (kadının)  göğüs kemikleri arasında  (ki uzuvlardan)  çıkar.”  (Târık, 6,7) âyet-i kerîmelerinde çocuğun yaratılışının başlangıcı anlatılırken, erkekten gelen kısmın “sulb: bel kemiği” civarından, kadından gelen kısmın ise “terâib: kalbin yakınında bulunan ve bir his merkezi olan göğüs kemikleri” arasından çıktığı bildirilmektedir.

Bu, kadının zengin bir duygu dünyasına sâhip olduğuna işâret etmektedir. Allah Teâlâ kadına, bu duygu ve his zenginliğini, neslin muhâfazası ve terbiyesi ona âit olduğu için vermiştir. Bunun için kadınlara iyi davranılmalıdır.

Baba, evlâda anne gibi bakamaz, bakımını yapamaz, onun için uykusunu terk edemez. Evlât sele kapılsa kadın arkasından kendisini fedâ ettiği halde, erkek bunu yapamaz. Anne devamlı evlâdının çilesi, kaygısı ve muhabbeti içinde yaşar.

Onu dokuz ay karnında, iki yıl kucağında, bir ömür boyu ise kalbinde taşır. Evlât yemese, içmese annenin huzûru kaçar. O ağlarsa anne de ağlar. İşte bunun içindir ki anne hakkı ödenemez.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:54
  1. merhamet
  2. duygusallık
  3. acımak
  4. kim daha duygusal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhalefet ittifakta anlaştı!
    1. Muhalefet ittifakta anlaştı!
    2. Standard & Poor's'dan skandal Türkiye..
    3. Uzun yaşamın 3 sırrı
    4. İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti..
    5. Kim daha duygusal? Kadınlar mı,..
    6. Yanığa 5 bitkisel çare
    7. İsrail’de patlama: 1 ölü
    8. Ermenistan'da sular durulmuyor! Grev..
    9. Flaş iddia: 4 parti ittifak için..
    10. Makarna yiyerek zayıflayın
    11. Ayakkabı bağcıklarınızı da temizleyin
    12. Hizbullah'tan Fas'a yalanlama!
    13. Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği..
    14. ABD: İsrail İran'ın füzelerini vurdu
    15. Bebeğinizin gazını çıkartmak için...
    16. Şampiyonun baba ocağında altın madalya..
    17. Başarılı girişimci AK Parti'den aday..
    18. Etnospor Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor
    19. Zeytini küflenmeden saklama yöntemi
    20. Taksim vatandaşlara açıldı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı!
    Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday adayı!