  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor! Aydın'da görüldü
Ekonomi

Kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor! Aydın'da görüldü

Aydın'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından 'Reishi mantarı' bulundu. Latince adı 'Ganoderma Lucidum' olan mantar uzak doğu ülkelerinde bolca tüketiliyor. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çayı da yapılan Reishi mantarının Türkiye'de kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:59:00 -
Kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor! Aydın'da görüldü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, geçen perşembe günü Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda saha incelemesine çıktı. Kaygusuz, saha araştırması sırasında bir meşe ağacının gövdesinde yetişmiş çok sayıda mantar olduğunu fark etti. Ağaç gövdesinden örnek alarak inceleyen Kaygusuz, mantarın Uzakdoğu ülkelerinde şifalı olarak nitelendirilen 'Reishi mantarı' olduğunu anladı.

Mantara Kuşadası'nda rastlanmasının çok önemli olduğunu belirten Kaygusuz, "Normal şartlarda bu habitatlarda bulunmaması gereken bir mantar türü. Ancak Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde burada da yetişmiş. Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, Akdeniz, İran ve Turan bölgeleri olmak üzere 3 iklim kuşağına sahip olduğu için bu tür konukçu mantarların yetişmesine olanak sağlıyor" dedi.

Latince adı 'Ganoderma Lucidum' olan mantar, uzak doğu ülkelerinde bolca tüketiliyor. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çayı da yapılan Reishi mantarının Türkiye'de kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!

103 emekli sözde amiralin darbe imalı bildirisine Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert tepki açıklaması geldi.

Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart
Gündem

Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart

Dünyadaki birçok ülke inşa ettikleri yapay kanallar üzerinden milyarlarca dolar para kazanırken, bu kanallardakinin 3 katı gemi geçen İstanb..
Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!
Gündem

Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!

Darbe imalı ihanet bildirisine gelen tepkiler üzerinde skandal bildiride imzası bulunan emekli amirallerden Kadir Sağdıç ile Cem Gürdeniz aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay