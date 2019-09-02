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Kilometre oyunu ‘sıfırlandı’

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de imzalanan protokol ile ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
Kilometre oyunu ‘sıfırlandı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de imzalanan “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” ile ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor. Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1 milyon 500 bin kişi kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  2. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
  3. PTT AŞ
  4. Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol
  5. ikinci el araçlar

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