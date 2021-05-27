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Ekonomi Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak
Ekonomi

Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı “kırılgan sektörler analiz raporu” hazırladıklarını belirterek, “Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:55:00 -
Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak

Ertuğrul Şahan

Bakan Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “COVID19’un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, sağlık krizinin ötesine geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın her alanına etki ettiğine işaret ederek sorunun çözümü için küresel bakış açısı ve iş birliklerinin gerektiğini söyledi.

Bölgesel analizler yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uyguladıkları ve Japon hükümetince finanse edilen projenin, küresel salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Varank, “Salgının etkilerinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı projede, kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. Geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler politika yapım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil edecek” diye konuştu. Varank, projede ayrıca KOBİ’lerde teknik kapasite artırımından genç işsizlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda nitelikli çıktılar ortaya konulduğunu, KOBİ’ler ve gençlerin salgın sonrası döneme hazırlanmasına yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendiğini bildirdi.

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