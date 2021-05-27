Kilit sektörler yol haritalarıyla toparlanacak

Ertuğrul Şahan

Bakan Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “COVID19’un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, sağlık krizinin ötesine geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın her alanına etki ettiğine işaret ederek sorunun çözümü için küresel bakış açısı ve iş birliklerinin gerektiğini söyledi.

Bölgesel analizler yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uyguladıkları ve Japon hükümetince finanse edilen projenin, küresel salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Varank, “Salgının etkilerinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı projede, kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. Geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler politika yapım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil edecek” diye konuştu. Varank, projede ayrıca KOBİ’lerde teknik kapasite artırımından genç işsizlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda nitelikli çıktılar ortaya konulduğunu, KOBİ’ler ve gençlerin salgın sonrası döneme hazırlanmasına yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendiğini bildirdi.