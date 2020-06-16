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Sağlık

Kilis’te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor

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Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:31:10 -
Kilis’te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor

Kilis’te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanların sayısının azalması dikkat çekiyor


Kilis’te son günlerde artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurullarına uymaması ve büyük bölümünün maske takmaması kentte ilginç görüntülere yol açıyor. Kilis’te özellikle son bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi artış olmasına karşın, vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaları dikkat çekiyor. Tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen vatandaşlar maske kullanmadan dışarıda dolaşıyor.

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