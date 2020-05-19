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Kilis'te karantinadaki vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu spor yaparak yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:21:35 -
Kilis'te karantinadaki vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu spor yaparak yaşadı

KİLİS (AA) - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kilis Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlar, kaldıkları odaların balkonlarını ve pencerelerini Türk bayraklarıyla süsledi.

Daha sonra vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler eşliğinde egzersiz ve spor yaptı.

Etkinliğe çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan misafirlerin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Karantinadaki vatandaşların misafirlikleri süresince hem hareket etmeleri hem sağlıklı kalmaları için gerekli her türlü çalışmanın yapıldığını anlatan Yetim, "Başlattığımız uygulamayı gençlik haftası boyunca gelen talepler doğrultusunda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Amacımız sosyal ve fiziki mesafeye uyarak insanlarımızı eğlendirmek ve dışarıyla olan irtibatlarını koparmamak." diye konuştu.

Yetim, misafirlerin karantina sürecini psikolojik olarak da sağlıklı geçirmeyi sağlamak adına personellerin gerekli özeni gösterdiğini sözlerine ekledi.

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