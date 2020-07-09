Kilisli çiftçilerin "acı" hasadı başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te tadı, rengi ve kokusuyla özellikle bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan biberin hasadına başladı.

Geçmiş yıllarda sınırın diğer tarafındaki terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis'te, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla huzura ve güvene kavuşan çiftçiler üretime devam ediyor.

Zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen gün boyu mesai yapan işçiler, en iyi ürünü elde etmenin ve aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, çiftçileri ziyaret ettiği tarlada yaptığı açıklamada, şehrin ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 40 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, "Ürünlerimizi başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kentlerine gönderiyoruz. TÜİK verilerine göre Türkiye'de hem üretim hem verim olarak ikinci sıradayız." diye konuştu.

Özdemir, bölgede dolmalık, kurutmalık ve salçalık olmak üzere üç çeşit biber üretimi yapıldığını sözlerine ekledi.

Çiftçilerden Mesut Yavuz da 25 dönüm alanda biber yetiştirdiğini belirterek, verimli bir sezon beklediğini ifade etti.