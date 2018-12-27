Kiliseye saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen Viyana'daki kiliseye yönelik saldırılar sonucunda en az 8 kişinin ağır yaralandığı aktarılıyor.

Uluslararası ajans ve haber kanallarının son dakika olarak geçtiği Avusturya'nın başkenti Viyana'daki kiliseye yönelik saldırıda bilanço ağır.

İlk belirlemelere göre 8 ilâ 15 kişinin ağır yaralandığı aktarılırken, güvenlik güçleri kimliği belirsiz saldırganları arıyor.

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğindan yapılan açıklamaya göre; Mary Immaculate Kilisesi'ne yönelik saldırıda yaralananların kilise çalışanları olduğu öğrenildi.

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