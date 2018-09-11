0553 313 94 23

Kilis ve Hatay'da hareketlilik devam ediyor!

Suriye sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Gaziantep'ten çıkan askeri araçlar, Kilis ve Hatay'a gönderildi.

11 Eylül 2018 Salı 15:03
Kilis ve Hatay'da hareketlilik devam ediyor!

Kilis'ten Suriye sınır hattına ve Hatay sınırına mühimmat ile askeri araç sevkıyatı sürüyor.

Gaziantep'ten gelen iki ayrı konvoy, Kilis'ten Hatay istikametine gitti. Askeri kamyon içerisinde mühimmat, askeri malzeme ile askeri araçlar sevk edildi. Hatay istikametine giden askeri konvoyun İdlib sınırına konuşlanacağı bildirildi. Kilis'ten askeri sevkıyatların peyderpey sürdüğü öğrenildi. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:03
  1. Gaziantep
  2. Suriye
  3. İdlib
  4. Hatay
  5. Kilis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'ndeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
    1. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim..
    2. Gıdada hileye emsal karar
    3. Gazeteci Ferat Gülver, Edirne'de..
    4. Flaş! Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri..
    5. Neden kabız oluyoruz?
    6. Karabükspor'dan taraftarı üzecek..
    7. Silahlı saldırı sonucu ölen kimsesiz..
    8. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    9. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    10. Ankaralılar dikkat! 18 mahallede su..
    11. Gasp suçundan gözaltına alındı, gerçek..
    12. Ankaralılar dikkat! Su kesintisi..
    13. Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
    14. Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den..
    15. Brezilya'da ağır silahlarla cezaevi..
    16. Rusya'dan kimyasal provokasyon senaryosu
    17. İsrail Yahudi takvimini kullanıyor ama..
    18. Sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi,..
    19. Eski nişanlısını rehin alan..
    20. İstanbul'da şiddetli yağış..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!