Kilis ve Hatay'da hareketlilik devam ediyor!
Suriye sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Gaziantep'ten çıkan askeri araçlar, Kilis ve Hatay'a gönderildi.11 Eylül 2018 Salı 15:03
Kilis'ten Suriye sınır hattına ve Hatay sınırına mühimmat ile askeri araç sevkıyatı sürüyor.
Gaziantep'ten gelen iki ayrı konvoy, Kilis'ten Hatay istikametine gitti. Askeri kamyon içerisinde mühimmat, askeri malzeme ile askeri araçlar sevk edildi. Hatay istikametine giden askeri konvoyun İdlib sınırına konuşlanacağı bildirildi. Kilis'ten askeri sevkıyatların peyderpey sürdüğü öğrenildi.
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