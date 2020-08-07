29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla kurulmuş olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ), öğrencilerinin akademik ve sosyal becerilerinin gelişimi için gerekli olan fiziki ve akademik donanıma sahip bir üniversite olarak eğitim dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor. 8 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitimin verildiği bir enstitüsü bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde uygulanan Erasmus+, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarıyla, öğrencilere yurtiçinde ve yurtdışında farklı ülkelerde eğitim görerek gelişimlerini sürdürme ve yabancı kültürleri tanıma fırsatı sunuluyor.

İKI PROGRAMA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALINACAK

Üniversitenin merkezi, Karataş ve Mercidâbık Kampüslerinden oluşurken, bu kampüslerde yer alan akademik birimler; Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak sıralanıyor. Bu yıl Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarına ilk kez öğrenci alınacak. Üniversitedeki aktif öğrenci sayısı 7 bin 629 (mezun sayısı 1543, önümüzdeki dönemde gelecek öğrenci sayısı 2410). 1 Afganistan’lı, 9 Azerbaycan’lı, 1 Fas’lı, 1 Malavi’li,1 Mısır’lı, 65 Somali’li, 1 Srilanka’lı, 604 Suriye’li, 26 Türkmenistan’lı olmak üzere yabancı uyruklu toplam öğrenci 709 öğrenci bulunuyor. 129 öğrenci topluluğunun yer aldığı KİYÜ’de, farklı dallarda lisansüstü programları da mevcut.

AKADEMİK ZENGİNLİK BURADA

Üniversitede 22 profesör, 28 doçent, 149 doktor öğretim üyesi, 299 öğretim elemanı olmak üzere toplam 498 akademisyen ve 215 memur, 81 sürekli işçi, 64 güvenlik personeli olmak üzere toplam 360 idari personel bulunuyor.

ERASMUS+ FAALİYETLERİ

KİYÜ’de her yıl 35 öğrenciyi öğrenim hareketliliği faaliyetinden; 10 öğrenciyi de staj faaliyetinden yararlandırılıyor. Ayrıca personel hareketliliği faaliyeti kapsamında da yılda ortalama 8-10 kontenjanı bulunuyor.

● Erasmus+ kapsamında Avrupa’nın İspanya, Portekiz, Finlandiya, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, İtalya, Çekya, Polonya gibi 19 farklı ülkesinden 69 üniversiteyle Erasmus+ ikili anlaşmaları bulunuyor.

● Staj programından yararlanan bazı öğrenciler Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kariyerlerine devam etme fırsatı yakaladılar ve orada kalmayı tercih ettiler. Ayrıca lisans öğrencilerinden bazıları gittikleri üniversitede yükseklisans programına kabul aldı. Yükseklisans öğrencilerinden bazıları da gittikleri üniversitede doktora programına kabul aldılar.

● KİYÜ’yu kazanan bir öğrenci ilk yılını Kilis’te geçirdikten sonra ikinci yılında Farabi Programından, üçüncü yılında Erasmus+ Programından, dördüncü yılında da Mevlana Programından yararlanarak globalleşen dünyada kendine daha iyi bir yer edinebiliyor. Üniversitede ayrıca toplam 14 araştırma ve uygulama merkezi de bulunuyor.

●Üniversitede, hizmete yeni giren ve son teknoloji ile donatılmış, içerisinde üç adet sinema salonu, çok amaçlı salonları ve bin kişilik konferans salonunu bünyesinde barındıran Kongre Merkezi, Merkezi Kütüphane, Uygulama Oteli, Restoran, Kafeterya, İnciraltı Kahve Evi, yarı olimpik yüzme havuzu, halı sahalar, basketbol, voleybol, tenis kortundan oluşan Spor Vadisi ile öğrencilerine, personeline ve konuklarına hizmet