Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' Nuriye Gülmen DHKP-C hücresinde basıldı
Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Nuriye Gülmen gözaltına alındı. Dün dün nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülmen, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin üslerinden biri olan Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi’ne baskın düzenledi. Operasyonda olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen ve ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, terör örgütünün faaliyetlerini yürüttüğü sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı. DHKP-c'nin Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, örgüt yöneticileriyle toplantı yaparken enselenerek gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 6 şüpheliden Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kılıçdaroğlu 'kardeşim' demişti
DHKP-C baskınında yakayı ele veren Nuriye Gülmen hakkında açlık grevi yaptığı dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'kardeşim' ifadesini kullanmıştı.