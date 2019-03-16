Kılıçdaroğlu'nun gösteremediği tepkiyi Türk Yahudi Toplumu gösterdi

Türk Yahudi Toplumu'ndan Yeni Zelanda'ya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi ve bugün sinagogda dua edeceklerini ifade ederek "Bu Şabat (Cumartesi) günü sabahı sinagoglarımızda Yeni Zelanda da Cuma namazında katledilenlerin ruhuna ve yaralananların şifası için özel bir dua okunacaktır. Başta İslam dünyasının ve tüm insanlığın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'dan skandal yorum

CHP Genel Başkanı Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada skandal ifadelerde bulundu. Saldırıyı bir Hristiyan terörist değil de müslümanlar gerçekleştirmişçesine "Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" gibi ilgisiz bir yorum yaptı.