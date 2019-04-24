Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi Ankara'daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran ve dün gece saatlerinde serbest bırakılan Osman Sarıgün'e köyünde sevgi selinde bulunuldu. Halk, Sarıgün'ün elini öpmek için evin önünde sıraya girdi.

Ankara Çubuk'taki şehitcenaze töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün elleri öpülerek karşılandı. Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Osman Sarıgün adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Osman Sarıgün'ün adliyeden çıkışının ardından adeta törenle karşılandı. Sarıgün'ün ellerini öpenler görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.

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