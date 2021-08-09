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Gündem Kılıçdaroğlu’nu sevindiren gelişme! Mansur Yavaş kararını verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu’nu sevindiren gelişme! Mansur Yavaş kararını verdi

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda belirsizlik devam ediyor. İsmi adaylıkta geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevine devam etmek istediğini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği öne sürüldü. Söz konusu gelişmenin Kılıçdaroğlu'nun adaylık anlamında elini güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:20:00 -
Kılıçdaroğlu’nu sevindiren gelişme! Mansur Yavaş kararını verdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken, adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği iddia edildi.

Gelecek seçimlerle ilgili Ankara kulislerindeki hareketlilik giderek artıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Mansur Yavaş kararını verdi

Selvi, adaylık için ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini CHP liderine ilettiğini yazdı.

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