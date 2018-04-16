Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na övgü!

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu övdü.

Antalya'da bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Karamollaoğlu’nun açıklamaları ve ortaya koyduğu görüşler için, “Türkiye’nin sorunlarını sağlıklı analiz ediyor. İktidarın, sorunların kaynağı olduğunu da gösteriyor” dedi.

Kılıçdaroğlu geçen ay da "Saadet ilkeli parti" açıklaması yapmıştı.

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