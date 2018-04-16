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Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na övgü!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu övdü.

16 Nisan 2018 Pazartesi 21:57
Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na övgü!

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu övdü.

Antalya'da bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Karamollaoğlu’nun açıklamaları ve ortaya koyduğu görüşler için, “Türkiye’nin sorunlarını sağlıklı analiz ediyor. İktidarın, sorunların kaynağı olduğunu da gösteriyor” dedi.

Kılıçdaroğlu geçen ay da "Saadet ilkeli parti" açıklaması yapmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 21:57
  1. Antalya
  2. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • alparslanalparslan9 sa önce
    aha bu muhabbet nereden gelir ki?
  • ihsihs11 sa önce
    İyi ya madem birbirlerinden memnunlar, ittifak kursunlar. Hatta daha iyisi birleşsinler.
  • haydahayda11 sa önce
    ulan birbirlerini dondurma gibi yalıyorlar memleketi satma sevdasına düşmüş bu cümbüşler Allah(cc) bunlara fırsat vermesin...
  • nn11 sa önce
    FİRMANIN ADAMLARYABANCI GÜDÜMÜNDE LER AZ OLSUN BENİM OLSUN MANTIĞIYLA ÇALIŞIYORLARGERÇEK VATAN SEVER DEYİL GAVURDAN KORKAN ADAMLARAYRI BİR GURUP KURUYOR
  • AlparslanAlparslan12 sa önce
    Daha düne kadar muslumanlara kan kusturan laik, kemalist analari basörtülü köktendinsizlerin zulümlerine maruz kalan ERBAKAN HOCA nin partisini ele geciren bu karamollaoglu denilen zat simdi bu zulümleri yapanlar ile ayni safta ve davasina ihanet ediyor. sayin merve kavakci" nin meclise geldiginde bu köktendinsiz zihniyetin yaptiklarini ne cabuk unuttu ve sivas belediye baskanligi yaptigi dönemde laik kemalist köktendinsizlerin otel yangini provakosyonunda muslumanlara yapilan zulümleri unuttun mu karamollaoglu.( Dusmanin sana övgüler düzüyor ise, sende bir pust"luk vardir ) !!! kuba" nin eski devlet baskaninin bu lafi cok hos ve yerinde degil mi ??? CHP genel baskani ve laik kemalist köktendinsizlerin övgulerine nail olan karamollaoglunda bir pust" luk olduguna kanaat getirmistir bu millet. Kemalist köktendinsizlere yaranmak ve parsa kapmak icin girmedigi kilik kalmadi ayni koyun postuna bürünmüs yasli kurt misali ama yaptigin yanlislarda bogulacaksin ve kemalist köktendinsizler 2019 secimlerine kadar kullanacak ve götüne tekmeyi vuracaklar ve o dolmusa bindirenler kicina atilan tekme ile asagi atilacaksin.
  • IlkayIlkay16 sa önce
    Bunlardan bir bok olmaz devletibu ikili devleti satarkendini böyle avutuyorlar bunlar icin buda normal
  • IlkayIlkay16 sa önce
    Kemal .la temel aska mi geldi lan samas dolas
  • IlkayIlkay16 sa önce
    Bunlardan bir ... olmaz devletibu ikili devleti satarkendini böyle avutuyorlar bunlar icin buda normal
  • IlkayIlkay19 sa önce
    Bunlarin ikisi bir hamama yakisir bunlari hamam da temizlemez ama yinede gitsinler
  • IlkayIlkay19 sa önce
    Bunlarin ikisi bir hamama yakisir bunlari hamam da temizlemez ama yinede gitsinler
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