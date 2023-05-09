Kılıçdaroğlu’ndan hayatının ‘en büyük’ gafı! Yok böyle bir skandal

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Hayatımın projesi” diyerek yayınladığı videoda “hayatının gafı”na imza attığına dikkat çekti.

“Kılıçdaroğlu’nun tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesi, AK Parti hükûmeti tarafından çoktan hayata geçirildi. Öyle ki Türkiye’den kalkan tren, Çin’e ilk seferini tam iki yıl önce tamamladı. Yani, Çin’den Londra’ya giden ‘kesintisiz hat’ kurulalı çok oldu” hatırlatmasında bulunan Saydam, yazısında şunları kaydetti:

“Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hayatımın projesi” diyerek yayınladığı videoda “Hayatının gafı”na imza attı.

Daha önce bir ulaştırma projesi için uydurma belgeyle ortaya çıkmış, “İhalenin altında Cumhurbaşkanı’nın imzası var” demişti. Oysa ne belge gerçekti ne de yönelttiği suçlamalar…

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“Damadını neden İsrail’e yolladın?!” diye kürsüden bir çıkış yaptı, oysa ‘damat’ diyerek küçümsemeye çalıştığı dönemin Bakanı, hayatında İsrail’e ayak basmamıştı…

“Atatürk ve arkadaşları 1939 yılında Zeytin Kanunu çıkarttı” dedi; 1939 yılında Atatürk vefat edeli bir yıl olmuştu…

“Tank Palet Fabrikası Katarlılara satıldı” dedi. Savunma Bakanlığı düzeltti: “Onun adı Tank Paleti Fabrikası. Mülkiyeti tamamen Bakanlığı’mıza ait.”

Ayrıca arşivler milletin çıkarına, ülkenin yararına projeleri “durduracaklarını”, yatırımcılara “dokunacaklarını” söylediği açıklamalarıyla, kendisini Türkiye’den bihaber gösteren dil sürçmeleriyle dolu…

Bunlardan biri yakınından geçmediği hâlde, söze “Ben Maliye Bakanı’yken” diye başlamış olmasıydı…

Hadisi Şerif’i yanlış söyleyerek “Cennetin anahtarı kadının ayağının altındadır” demesi de unutulmazlar arasında…

Ancak en vahimlerinden biri Antalya mitinginde sarf ettiği sözlerdi: “Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır; bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü… Yani altına yapmış demektir.”

Nezaket, nezahet ve zarafetten, en çok da sevgiden yoksun bu ifadesi, kendisini utandırmasa da dinleyeni onun adına utandırıyor… Kendilerine ‘sevgi pıtırcığı’ yakıştırması yapıyorlar ama bilmiyorlar ki lafta kalan, samimiyetle davranışa dökülmeyen hiçbir sıfat, hiçbir ‘imaj’ çalışması hedef kitleye değil işlemek, dokunmuyor bile… Biz iletişimciler de bu nedenle ‘imaj’ çalışmalarından genellikle tiksiniyor, onun yerine samimiyete, hakikiliğe dayanan ‘itibar’ çalışmalarını öneriyoruz. Neyse…

Muhalefet adayının 6 Mayıs’ta Twitter hesabından yayınladığı “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu” başlıklı videoda ise kendini aştığına şahit olduk. Kılıçdaroğlu’nun tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesi, AK Parti hükûmeti tarafından çoktan hayata geçirildi. Öyle ki Türkiye’den kalkan tren, Çin’e ilk seferini tam iki yıl önce tamamladı. Yani, Çin’den Londra’ya giden ‘kesintisiz hat’ kurulalı çok oldu.

Asya-Avrupa dış ticaret ağlarındaki merkezi konumumuzu ülkemiz adına değerlendirmek için kurulan Orta Koridor dâhilindeki ‘Bakü Tiflis Kars’ demiryolu hattı 2017 yılında, Marmaray da 2013’te açıldı.

Şimdi ise bu koridorun daha da geliştirilmesi, alternatif koridorların oluşturulması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülüyor. Basra Körfezi’nden Türkiye’nin Habur sınırına uzanan ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu’ projesi; Türkiye’yi Trabzon’dan başlayarak söz konusu hatta bağlayacak. Böylece Akdeniz’e, Karadeniz’e, Avrupa’ya ve Kafkaslara bağlantı kurulacakmış.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Çin trenini 2 yıl önce kaçıran Kılıçdaroğlu’na “Günaydın” cevabını vermiş. Kılıçdaroğlu ve ekibi hayal kurmadan ve yalan söylemeden önce gazete arşivlerini tarasalar, belki bu hâllere düşmezlerdi…”