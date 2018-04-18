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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim fiyaskosu!

Kılıçdaroğlu'nun aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:32
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim fiyaskosu!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı akıllara aylar önce Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrıları akıllara getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekim 2017'de attığı erken seçim tweetini paylaştı. Bülent Turan, paylaşımında gülücük ifadesi ve 'saygılar' kelimesi kullanması dikkat çekti.

BİR FİYASKO DAHA!

Kılıçdaroğlu'nun aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, fiyaskolarına bir yenisini daha ekledi..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweette, "Eğer yüreğin yetiyorsa gel, erken seçim yapalım! İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin, demokrasinin namusunu kurtaralım!" diye seslenen Kılıçdaroğlu yine gülünç duruma düştü..

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 23:32
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