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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere konuşma yasağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyelerine konuşma yasağı koydu. Grup Başkanvekillerine danışılmadan medyaya açıklamalarda bulunulmasını yasakladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:49
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere konuşma yasağı

24 Haziran seçimlerinde alınan seçim yenilgisinin ardından liderliği tartışılmaya başlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde sert bir yönetim anlayışı izlemeye başladı.

Milletvekillerine sert uyarılarda bulunan CHP Lideri, kimsenin grup başkanvekillerine sormadan medyaya konuşmaması gerektiğini söyledi.

"HERKES DİSİPLİNE UYMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, şöyle konuştu: "Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum"

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:49
  1. CHP Genel Başkanı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. konuşma yasağı

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