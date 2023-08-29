Kılıçdaroğlu'ndan bir bakanlık teklifi daha! Daren Acemoğlu açıkladı

Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte bu sözlerle eleştirdi! Hatta kendisine de Bakanlık teklif edildiğini belirtti! Mahalle yine birbirine girdi!

Kemal Bey'in koltuk sevdası, "danışmanım" dediği Acemoğlu'nu da çileden çıkardı. Ünlü ekonomist, Kılıçdaroğlu'nu anti-demokratik olmakla suçladı. Israrla istifaya yanaşmamasına şaşırdı. Ayrıca kendisine bakanlık teklif edildiğini vurguladı. Reddettiğini anlattı.

Ancak Kemal Bey'in bol keseden dağıttığı bakanlık sayısı, neredeyse 50'ye çıktı! Yine kimseye haber vermediği anlaşıldı.